Зеленский просит Гройсмана наказать Климкина

Президент Украины Владимир Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо о рассмотрении вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как сообщил руководитель Офиса президента Андрей Богдан, такое решение Зеленский принял в связи с тем, что МИД не проинформировал главу государства о ноте Министерства иностранных дел Российской Федерации от 25 июня, касающейся освобождения пленных украинских моряков, и ноте-ответе украинской стороны.

"Учитывая, что министр иностранных дел Украины лично несет ответственность за состояние дел в порученной ему сфере, считаю необходимым поставить вопрос о дисциплинарном производстве в отношении министра иностранных дел Украины Павлв Климкина, о результатах которого проинформировать", - говорится в письме главы государства.

Богдан напомнил, что, согласно 102-й и 106-й статьям Конституции Украины, президент отвечает за международное направление и определяет внешнюю политику Украины, а согласно положению о Министерстве иностранных дел, министр обязан докладывать главе государства о событиях вроде ноты Министерства иностранных дел Российской Федерации по 24 морякам.

Он также подчеркнул, что процедура возвращения моряков, которую предлагала РФ, не является приемлемой для Украины, однако в процессе переговоров стороны могут найти компромисс - без ущерба для интересов нашего государства.

"Крым - это Украина, мы боремся за возвращение Крыма под нашу юрисдикцию. Кроме процедуры, которую предлагает Российская Федерация и которая неприемлема для Украины, существуют другие процедуры. В переговорном процессе можно достичь компромисса и вернуть наших граждан в Украину", - подчеркнул руководитель Офиса президента Украины.

Он также сообщил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, президент повторно направит в парламент представление об увольнении министра иностранных дел и по другим кадровым вопросам.

"Сейчас некоторые министры, Верховная рада ведут политическую деятельность, а не защищают интересы Украины и наших граждан. Поэтому мы сегодня будем обращаться в парламент по поводу изменения кадров и назначения тех, которым доверяет президент, а также о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел за те действия, которые прямо противоречат действующему законодательству", - подытожил Богдан.

На днях президент Владимир Зеленский раскритиковал ВР за то, что депутаты до сих пор не уволили Климкина, даже после того, как он предложил кандидатуру Пристайко. По его словам, это привело к тому, что он узнает информацию о международных шагах "из интернета".

Сегодня стало известно, что комитет Верховной рады по иностранным делам планирует 9 июля рассмотреть вопрос об увольнении Павла Климкина и назначении министром иностранных дел Вадима Пристайко.

1 июля Климкин также заявил, что прекращает работать в должности и уходит в "политический отпуск".