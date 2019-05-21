Зеленский просит Парубия созвать внеочередное заседание Рады

Президент Владимир Зеленский направил обращение к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента. О

б этом президент сообщил в Twitter.

"Прошу главу Верховной Рады Андрея Парубия созвать завтра, 22 мая, внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов", - написал Зеленский.

Сегодня Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля 2019 года. По материалам ЛІГАБізнесІнформ