Зеленский провел ряд кадровых изменений в Управлении госохраны

Президент уволил Александр Иванчука с должности заместителя главы УГО

Президент Владимир Зеленский провел ряд кадровых изменений в Управлении государственной охраны (УГО). Соответствующие указы были опубликованы на сайте Офиса президента.

Президент уволил Александр Иванчука с должности заместителя начальника УГО.

Должность заместителя главы УГО вместо Иванчука занял Тарас Гребенников.

Зеленский назначил Игоря Пискуна первым заместителем начальника УГО. По материалам Лига.