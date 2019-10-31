Зеленский провел ряд кадровых изменений в Управлении госохраны
2019-10-31 16:50
Президент уволил Александр Иванчука с должности заместителя главы УГО
Президент Владимир Зеленский провел ряд кадровых изменений в Управлении государственной охраны (УГО). Соответствующие указы были опубликованы на сайте Офиса президента.
Президент уволил Александр Иванчука с должности заместителя начальника УГО.
Должность заместителя главы УГО вместо Иванчука занял Тарас Гребенников.
Зеленский назначил Игоря Пискуна первым заместителем начальника УГО. По материалам Лига.