Зеленский провел заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский провел первое под своим председательством заседание Совета национальной безопасности и обороны

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Отмечается, что на совещании по вопросам энергетической безопасности Зеленский напомнил, что два года назад погибли 8 горняков на шахте "Степная" ( "Львовуголь"), а в этом году на оккупированной части Луганской области погибли 17 человек на шахте "Схидкарбон".

"Проблемы в угольной отрасли имеют общие корни, где бы они ни возникали", - подчеркнул Зеленский.

Отмечается, что президент созвал СНБО из-за проблем угольной отрасли после того, как на шахте "Лесная" во Львовской области в результате обрушения породы погибли два горняка.

"Произошло большое горе - мы потеряли двух человек. Мы сегодня услышали о проблемах в условиях труда шахтеров, условиях безопасности. Понимаем, что очень сложный вопрос. Поэтому созывает СНБО", - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что за последнюю неделю он побывал в двух местах, где гибнут украинцы.

"Если на фронте убивают пули и снаряды, то в тылу - безответственность, бесхозяйственность и коррупция", - подчеркнул он.

Отмечается, что сегодня проблематику энергетики обсудили в формате совещания, а через две недели будут приняты соответствующие решения.

"Цена вопроса очень велика - безопасность и благосостояние наших людей", - отметил президент.

Владимир Зеленский констатировал, что в течение 2014-2018 годов добыча угля государственными предприятиями Украины уменьшился на 47%. Украинская экономика критически зависит от импорта энергоносителей, и очень мало сделано для их получения из различных источников.

"Несмотря на радужные заявления, добыча газа не растет. Завтра - лето, но зима близко. И уже следует готовиться к отопительному сезону", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что одним из обязательств Украины перед Евросоюзом является реформирование энергетической сферы и ключевой здесь является демонополизация энергетических рынков. С 1 июля должен заработать очередной этап рынка электроэнергии.

"Но в условиях сплошной монополизации могут возникнуть риски и для производителей, и для потребителей, и для экономики Украины в целом. Об этом нас предупреждают международные партнеры", - подчеркнул Владимир Зеленский .

31 мая президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый персональный состав СНБО. По материалам Еспресо TV