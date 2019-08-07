Зеленский проводит срочное совещание с силовиками из-за гибели украинских бойцов на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 7 августа, проводит совещание с силовиками из-за обстрела, сепаратистов на Донбассе, в результате которого погибли четверо украинских военных.

Отмечается, что совещание проходит в Офисе президента Украины.

На встрече кроме президента присутствуют, в частности, начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, представители ключевых подразделений ВСУ, секретарь СНБО Александр Данилюк.

Также сегодня стали известны имена погибших военных. Их обнародовала пресс- служба ВМС ВСУ.

"Вследствие циничного нарушения режима тишины и коварного обстрела в районе выполнения задач военнослужащие одного из подразделений морской пехоты старший матрос Шарко А. В., матрос Рак В. М., солдат Шандра С. И., матрос Курдов В. М. получили ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне ООС погибли четверо николаевских морпехов, сообщает korrespondent.net.