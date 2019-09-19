Зеленский сформировал делегацию для участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился создать делегацию Украины для участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом говорится в распоряжении Президента No336/2019-рп от 19 сентября, передает УНН со ссылкой на документ.

Так, возглавит делегацию министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, заместитель главы делегации - постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко.

Кроме того, в состав делегации должны войти заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква, заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда, заместитель директора - начальник отдела ООН Департамента международных организаций Министерства иностранных дел Украины Виктория Кувшинникова.

Также в делегацию вошли заместитель руководителя Главного управления по вопросам внешней политики - заведующий отделом многостороннего сотрудничества Директората по вопросам внешней политики Офиса Президента Украины Алексей Луцкевич, исполняющий обязанности директора Департамента международной безопасности Министерства иностранных дел Украины Руслан Нимчинский, директор Департамента международных организаций Министерства иностранных дел Украины Евгения Филипенко, и, по согласию, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.

Также главе делегации разрешено привлекать для обеспечения работы делегации советников, экспертов и технических работников.

Президент распорядился также "утвердить Директивы делегации Украины на семьдесят четвёртой сессии Генеральной Ассамблеи ООН".

Предстоящая встреча президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского состоится на следующей неделе на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. По материалам УНН.