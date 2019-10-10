Зеленский снова пошутил о Мендель. (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил журналиста задать ему вопрос, отметив, что "девочки нет".

Таким образом глава государства выразился в комментарии корреспонденту издания "Крым.Реалии" во время посещения выставки "Оружие и безопасность", информирует Цензор.НЕТ.

"Нет-нет-нет! Не трогайте. Сюда идите", - сказал Зеленский, подзывая к себе журналиста сквозь строй охранников.

"Девочки нет, поэтому с вами ничего не будет страшного. Пойдем. Вы же девочек боитесь", - отметил Зеленский, похлопывая представителя прессы по плечу. После этого он ответил на вопрос журналиста.

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель физически не дала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос Главе государства. Сама Мендель утверждает, что журналист пытался попасть в "личное пространство" президента, что создавало угрозу безопасности главы государства.

Позже было опубликовано видео еще одного инцидента, во время которого пресс- секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель оттаскивает от главы государства журналиста Кристофера Миллера, пытавшегося задать ему вопрос. Миллер опроверг слова Мендель о том, что пресс-службы в США работают подобным образом, заявив, что Офис Зеленского часто ведет себя подобным образом с журналистами независимых СМИ, когда те пытаются задать вопросы, которые Офис расценивает как критические по отношении к Зеленскому или его команде. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал Мендель и Офис президента извиниться за препятствование работе журналистов.