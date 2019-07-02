Зеленский снова просит Раду уволить Луценко и заменить Климкина

Президент Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной Раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представление об увольнении генпрокурора Юрия Луценко и назначении министром иностранных дел Вадима Пристайко.

Как сообщает во вторник сайт президента.

Отмечается, что Зеленский просит ВР безотлагательно рассмотреть представление об увольнении Луценко, а также освобождение Павла Климкина с должности министра иностранных дел и назначения на нее Пристайко.

Указанные представления Зеленский внес на рассмотрение народных депутатов 11 июня.

"Учитывая указанное и в соответствии с положениями пунктов 12, 25 части первой статьи 85, пунктов 10, 11 части первой статьи 106 Конституции Украины прошу безотлагательно рассмотреть указанные вопросы", - говорится в письме к парламенту от 1 июля.

Напомним: 11 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на даче согласия на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Председатель парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин предлагал парламенту рассмотреть представление об увольнении Луценко без рассмотрения этого вопроса на комитете, однако представление до сих пор не рассмотрели в ВР.

Комитет Верховной рады по иностранным делам планирует 9 июля рассмотреть вопрос об увольнении с должности министра иностранных дел Павла Климкина и назначении на нее Вадима Пристайко. По материалам Украинская правда.