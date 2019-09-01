Зеленский: Украинской власти известно, кто финансирует политсилу Медведчука

Обнародование информации о происхождении финансирования партии Оппозиционная платформа — За жизнь выльется в «громкую историю», заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью телеканалу 1+1 он отметил, что украинской власти известно, кто финансирует политсилу, лидером которой является Виктор Медведчук.

«Партия Медведчука, там есть еще большие вопросы, это его партия, или там временное объединение и кто они такие. Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, откуда деньги на финансирование каналов. У нас есть ответы - объемы кэша откуда и из какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится», - сказал Зеленский.