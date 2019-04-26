Зеленский улетел с детьми в Турцию

Лидер президентской гонки в Украине Владимир Зеленский сообщил, что на выходные дни улетел в Турцию, но обещает вернуться через два дня. Об этом он написал в Facebook.

"Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело". А сам через 2 дня назад. За 4 месяца... это первые выходные. Всем желаю тепла, здоровья и нормального отдыха", - написал он

Напомним, что фестиваль "Весело" - проект студии "95 Квартал". В этом году фестиваль пройдет с 30 апреля по 7 мая в турецком Бодруме. По материалам Фокус