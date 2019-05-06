Вновь избранный президент Владимир Зеленский ушел из бизнеса, но будет получать роялти и вернет свою долю бизнеса после президентской каденции.

Об этом рассказал бизнес-партнер и член "ЗеКоманды" Сергей Шефир в интервью изданию TheБабель.

"Он вышел (из бизнеса, - ред.). Может там одна-две подписи остались. Отдал кому-то свою долю. Может мне, может Борису (брат Сергея Шефира, - ред.), я не помню. Это настолько не важно, потому что ни я, ни Борис его точно не подставим и не подведем". - сказал Шефир.

Он также отметил, что вернет часть Зеленского в бизнесе, когда закончится его каденция на посту Президента Украины. Читайте также: Зеленский заявил о выходе из кипрской компании, которая имеет бизнес в РФ

"Отдал какое-то право голоса, влияние. Он будет получать дивиденды от роялти, какие-то бренды остались на нем. У нас есть договоренность, что мы вернем его долю по завершению пяти лет", - отметил бизнес-партнер Зеленского.

Шефир также рассказал, что основной доход студия "Квартал 95" сейчас получает от телевидения, а до 2014 года больше всего денег приносил бизнес, связанный с Россией