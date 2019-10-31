Зеленский устал от негатива - Богдан

Президент Украины Владимир Зеленский "очень болезненно воспринимает" критику, которая раздается в сторону него и его команды.

Об этом изданию УП заявил руководитель Офиса главы государства Андрей Богдан.

"Он устал. Усталость от негатива. Потому что очень много негатива на нас выливается и из средств массовой информации – он это очень болезненно воспринимает. Я более такой привыкший, я иногда ему говорю: "Перестань читать Фейсбук, перестань читать интернет, это искаженная информация. Общество не так осознает те или иные наши действия". Это 100% правды. Но для него это очень болезненно", - признался Богдан.

Руководитель ОП добавил, что именно критикой в социальных сетях Зеленский "действительно вымучен". "Он очень сильно старается, все время куда-то ездит, у него много международных встреч уровня, которые Порошенко и не снилось. Он очень популярное уже в мире лицо. Это – несколько факторов. В том числе 14-часовой марафон, который показывали во всем мире", - заявил Андрей Богдан.

Факторами, которые истощают президента Зеленского руководитель его Офиса, назвал желание привлечь на волне интереса к Украине инвесторов, улучшить имидж страны, что "очень тяжело и очень много сил забирает и энергии". По материалам ТСН.