Зеленский уточнил идею референдума о диалоге с РФ

Вынесение вопроса о возможном заключении мирных договоренностей с Россией на референдум не имеет законодательной инициативы, а является способом выяснить мнение общества.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает его пресс- служба в четверг, 23 мая.

"Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми", - сказал Владимир Зеленский во время встречи с общественными активистами, среди которых были волонтеры и бывшие военные.

Президент подчеркнул, что стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверями, как это было раньше.

Также участники встречи согласились, что целесообразно назвать это не референдумом, а опросом. По материалам Контракты.ua