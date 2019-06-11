Зеленский уволил 15 глав областных госадминистраций

В АП поступила первая часть представлений от Кабмина об увольнении 15 глав обладминистраций Президент Украины Владимир Зеленский 11 июня уволил 15 глав областных государственных администраций.

Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Сегодня в Администрацию президента поступила первая часть представлений от Кабинета министров об увольнении 15 глав обладминистраций. "Об увольнении губернаторов сегодня поступила первая часть представлений из Кабинета министров. Так что, руководитель Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Одесской, Полтавской, Николаевской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Запорожской", - заявил Рябошапка. Напомним, 5 июня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров попросит президента Владимира Зеленского уволить глав областных государственных администраций. По словам Гройсмана, в областях должны быть управленцы, которые будут нести ответственность за регион в пределах своих полномочий. Добавим, ранее Зеленский рассказал, как будет отбирать кандидатов на должности глав ОГА. Так, Зеленский заявил о намерении "провести прозрачный конкурс на эти должности, найти лучших менеджеров, которые хотят позитивных изменений в своих регионах, имеют стратегии развития и способны привлекать локальные и иностранные инвестиции