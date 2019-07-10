Зеленский уволил 46 руководителей райадминистраций в 12 областях

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении десяти глав районных государственных администраций в Кировоградской области, пяти – во Львовской, Луганской, Сумской и Черкасской, четырех – в Тернопольской, троих - в Закарпатской и Ровенской, двоих – в Житомирской и Полтавской, и одного – в Одесской и Хмельницкой областях.

Соответствующие указы №№101/2019-рп – 146/2019-рп датированы 9 июля и опубликованы на официальном сайте главы Украинского государства.

В частности, уволены главы Бердичевской и Черняховской райадминистраций Житомирской области, Виноградовской, Тячевской и Хустской райадминистраций Закарпатской области, Дрогобычской, Жолковской, Каменка-Бугской, Пустомытовской и Турковской райадминистраций Львовской области.

Также уволены главы Гайворонской, Знаменской, Маловысковской, Новгородковской, Новомиргородской, Александровской, Онуфриевской, Петровской, Светловодской и Устиновской райадминистраций Кировоградской области.

Кроме того, уволены главы Беловодской, Новопсковской, Попаснянской, Сватовской и Старобельской райадминистраций Луганской области, глава Болградской райадминистрации Одесской области, главы Великобогачской и Кобеляцкой райадминистраций Полтавской области, главы Владимирецкой, Дубровицкой и Заречненской райадминистраций Ровенской области.

Уволены главы Великописаревской, Глуховской, Краснопольской, Ахтырской и Сумской райадминистраций Сумской области, Борщевской, Зборовской, Теребовлянской и Тернопольской райадминистраций Тернопольской области, Волочиской райадминистрации Хмельницкой области, а также Каменской, Монастырщенской, Чигиринской, Чернобаевской и Шполянской райадминистраций Черкасской области