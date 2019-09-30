Зеленский уволил Александра Данилюка с должности секретаря СНБО

Президент Украины Влаимир Зеленский уволил Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ опубликовали на сайте Офиса президента.

"Уволить Данилюка Александра Александровича от должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе No724/2019, датированном 30 сентября.

Соответствующую должность он занимал с 28 мая 2019 года.

Александр Данилюк написал заявление об увольнении с должности секретаря СНБО перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

СМИ сообщали о том, что такое решение Данилюк принял из-за попыток главы Офиса президента Андрея Богдана влиять на решения СНБО. Второй причиной отставки Данилюка якобы стало желание олигарха Игоря Коломойского получить компенсацию за национализацию "Приватбанка". По материалам Зеркало недели. Украина.