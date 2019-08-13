Зеленский уволил Безсмертного с должности представителя Украины в Минске

Президент Владимир Зеленский подписал указ No596 / 2019, которым внес изменения в указ президента украины от 19 июня 2019 No 414 и освободил Романа Безсмертного от должности представителя Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группе в Минске.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"В частичное изменение статьи 1 указа президента Украины от 19 июня 2019 No 414 "Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонней контактной группе" (с изменением, внесенным указом от 9 июля 2019 No 504) освободить Безсмертного Романа Петровича от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы", - говорится в указе.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что представитель Украины в ТКГ Роман Безсмертный заявил, что остановка переговорного процесса Украины в "минском формате" была необходима, чтобы привлечь к ответственности виновных в срыве режима тишины на Донбассе.

Также Безсмертный рассказал в интервью сайту "Сегодня", что он с президентом Владимиром Зеленским сходится в том, что акцент должен делаться на создании социально-гуманитарных условий на Донбассе, и есть колоссальное жаление достичь мира. По материалам Сегодня.ua