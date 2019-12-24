Зеленский уволил двух глав ОГА
2019-12-24 16:25
Президент Владимир Зеленский уволил главу Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко и главу Львовской ОГА Маркияна Мальского.
Об этом он заявил во время заседания Совета развития общин и территорий, сообщает РБК-Украина.
Зеленский уволил Бондаренко и Мальского из-за отсутствия результата в областях, которые они возглавляли.
"Я еще раз хочу поблагодарить всех. Поблагодарить двух главах областной государственной администрации. Я принял решение их уволить. Не потому, что они какие-то люди неопытные или не чисты на руку. А потому, что в этих двух областях мы не увидели ни одного результата", - заявил президент.