Зеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 7 ноября, подписал Указ "Об увольнении Б.Тиводара с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины". Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 7 ноября, подписал Указ "Об увольнении Б.Тиводара с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины". Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.
"Уволить Тиводара Богдана Михайловича с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины", - говорится в тексте документа.