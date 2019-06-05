Зеленский в Брюсселе встретился с Кушнером - Администрация Президента

Президент Украины Владимир Зеленский 4 июня в Брюсселе провел беседу с советником и зятем президента США Джаредом Кушнером. Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил представитель Администрации Президента.

Зеленский и Кушнер встретились на ужине в постоянном представительстве США при Европейском союзе.

"Президент Зеленский разговаривал с Кушнером, они обсудили широкий спектр вопросов, начиная с безопасности и заканчивая энергетикой", - сообщили в АП.

На ужине присутствовал также госсекретарь США по вопросам энергетики Рик Перри, президент Польши Анджей Дуда, верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

Президент Украины Владимир Зеленский совершил свой первый официальный международный визит. 4 июня в Брюсселе он провел переговоры с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, еврокомиссаром по вопросам евро, социального диалога, финансовой стабильности и финансовых услуг Валдисом Домбровскисом и президентом Польши Анджеем Дудой.

После встречи с генсеком Североатлантического альянса Зеленский заявил, что рассчитывает восстановить регулярный диалог в рамках комиссии Украина - НАТО на высшем уровне, и заверил, что курс Украины на евроатлантическую интеграцию остается неизменным приоритетом.

Во время переговоров с Домбровскисом глава Украинского государства заверил, что разговоры о дефолте Украины являются слухами и "не имеют ничего общего" с его позицией.

Кроме того, он незапланированно встретился с премьер-министром Грузии Бахтадзе. По материалам "Гордон".