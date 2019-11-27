Зеленский в Вильнюсе подписал декларацию о развитии стратегического партнерства с Литвой

Президент Владимир Зеленский и его литовский коллега Гитанас Науседа в среду подписали декларацию о развитии стратегического партнерства Украины и Литвы на период с 2020 по 2024 годы.

Об этом говорится на сайте президента Украины.

"Эта совместная декларация содержит приоритеты двустороннего диалога на период 2020 - 2024 годов. А значит, можно уверенно сказать, что партнерство Украины и Литовской Республики будет еще крепче", - сказал Зеленский.

Декларация станет дорожной картой развития украинского-литовских отношений уровня стратегического партнерства. Ее положения лягут в основу дальнейшего сотрудничества.

Совместное заявление предусматривает реализацию Украиной и Литвой совместных мероприятий в таких сферах, как международная и региональная безопасность, европейская и евроатлантическая интеграция, экономика, социальная политика, развитие торговли и инвестиций, научное сотрудничество, сотрудничество в культурной и гуманитарной сферах.

По результатам 12-го заседания Совета президентов Украины и Литвы также был подписан протокол, в котором осуждается продолжающаяся агрессия России против Украины. В этом документе Литва выражает поддержку стремление Украины получить членство в Евросоюзе и НАТО.

Также в ходе визита Зеленского Украина и Литва подписали декларацию о намерении по взаимному признанию электронной идентификации и двухлетний услуг для электронных транзакций; а также декларация о намерении сотрудничества в кибербезопасности между министерствами обороны.

Напомним, что Литва - один из самых активных сторонников Украины в международном сообществе. Страна оказывает гуманитарную и военную поддержку Украине и помогает реструктуризировать некоторые сферы государственного сектора. По материалам LB.ua