Зеленский ведет в Раду кума Медведчука

В избирательном списке партии "Слуга народа" на досрочных выборах в Верховную Раду под 22-м номером значится Андрей Холодов.

В расследовании программы "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший"), опубликованном 4 июля, говорится, что Холодов - кум пророссийского политика Виктора Медведчука, который является кумом президента РФ Владимира Путина.

Детей Холодова и его жены, Екатерины Шаховской, крестила Оксана Марченко - жена Медведчука.

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У Шаховской есть вилла в Вене, приобретенная в 2013 году за €6 млн.

Она расположена в наиболее элитном спальном районе австрийской столицы с дорогими частными домами.

Недвижимость Холодова расположена недалеко от жилья украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. По материалам Trust.UA