Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский вернул Михеилу Саакашвили украинское гражданство. Об этом идет речь в указе президента №329/2019.

"Внести в Указ президента Украины от 26 июля 2017 года № 196 "О прекращении гражданства Украины Бондаревой Т., Корнийчук А.А., Коротецкого Л.А. и других лиц" изменение, исключив положение о потере Саакашвили Михеилом гражданства Украины", - говорится в документе.

Этим же указом Зеленский постановил принять в гражданство "лиц, которые представляют государственный интерес для Украины". В перечне имена уроженца Ирана (проживает в Киеве), России (в Донецкой области), Азербайджана (в Киеве) и Киргизии (в Киеве).

Кроме того, глава государства распорядился принять в гражданство Украины уроженца Сирии, проживающего в Одессе, за выдающиеся заслуги перед Украиной.

На своей странице в соцсети Саакашвили уже поблагодарил Зеленского за решение в отношении себя. По информации отдельных СМИ, уже завтра Саакашвили вернется в Украину.

Напомним, что 26 июля 2017 года президент Петр Порошенко своим указом прекратил украинское гражданство Саакашвили. 29 января Верховный суд начал рассматривать законность этого решения. 12 февраля 2018 года пограничники выдворили экс-президента Грузии из Украины в Польшу в рамках процедуры реадмиссии.

Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что Саакашвили за деньги соратников экс-президента Виктора Януковича, в частности Сергея Курченко, финансировал акции протеста для захвата государственной власти в Украине. В декабре 2017 года Саакашвили задержали по подозрению в содействии участникам преступной организации и содействии преступной деятельности. Ему было сообщено о подозрении.

21 марта было возобновлено расследование в уголовном производстве, которое вело Главное следственное управление СБУ в Киеве и Киевской области. Расследование было приостановлено 6 марта 2018 года в связи с необходимостью исполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества. Возобновлено расследование в связи с "появившейся необходимостью в проведении следственных и процессуальных действий в уголовном производстве".

22 мая 2019 года адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий обратился в Администрацию Президента с просьбой вернуть его клиенту гражданство Украины. По материалам 112.ua