Зеленский внес в Раду законопроект об уменьшении количества народных депутатов

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы).

Текст документа пока не обнародован. Президент определил законопроект как неотложный.

Пока неизвестно, на сколько президент предлагает сократить количественно депутатский корпус. Пока также неизвестно о деталях закрепление пропорциональной избирательной системы в украинском законодательстве.

СМИ сообщали, что в первые дни работы новая Рада планирует начать принятие законопроекта о сокращении количества депутатов с 450 до 300 человек.

Ранее представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук предлагал пересмотреть количество народных депутатов и уменьшить их количество, в частности, из-за сокращения численности населения Украины. По материалам ZN.UA