Зеленский встретился с Фриланд: говорили о российской агрессии

В рамках визита в Канаду Президент Украины Владимир Зеленский 2 июля в Торонто встретился с Министром иностранных дел этой страны Христей Фриланд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.

Президент поблагодарил Канаду за последовательную всестороннюю поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности "Большой семерки" и ООН.

Владимир Зеленский и Фриланд отметили важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии.

Президент Украины также выразил благодарность Министру иностранных дел Канады за организацию представительной международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая началась сегодня в Торонто.

Кроме того, Владимир Зеленский подтвердил, что курс Украины на полноправное членство в ЕС и НАТО остается неизменным, и выразил надежду на дальнейшее активное взаимодействие с Канадой в вопросах евроатлантической интеграции нашей страны.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Канаду.

По материалам УНН.