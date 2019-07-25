Зеленский встретился с кандидатами в нардепы от "Слуги народа"

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с будущими народными депутатами от партии "Слуга народа".

На встрече с главой государства присутствовали почти все кандидаты в нардепы из партийных списков и мажоритарных округов, сообщает Интерфакс- Украина. Других подробностей журналисты не приводят.

Центральная избирательная комиссия обработала уже более 99% электронных протоколов. В Верховную Раду проходят пять политических партий - "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина", "Европейская Солидарность", "Голос".

Напомним, 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. Причиной их проведения стало то, что на инаугурации президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распускает Раду VIII созыва через формальное отсутствие коалиции от 2016 года.

Согласно данным главных экзитполов, на выборах победу одержала партия "Слуга народа". Она набирает чуть больше 44%. Также в парламент проходят "Оппозиционная платформа - За жизнь " (более 12%), "Европейская Солидарность" (более 8%), "Батькивщина" (около 7,5%) и "Голос" (около 6%).

ВидеоСогласно обработанным ЦИК данным, "Слуга народа" будет иметь парламентское большинство в ВР

Сейчас будущая Рада выглядит так: 20 депутатов от партии "Голос"; 25 - от "Европейской солидарности"; на одного больше избранника будет иметь "Батькивщина"; 43 - у "Оппозиционной платформы - За жизнь". А парламентское большинство за "Слугой народа" - 254 депутата. Это данные вместе с кандидатами-мажоритарщиками. По материалам ТСН.ua