Зеленский встретился с советником Трампа по нацбезопасности

Шестой президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с советником президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Переговоры прошли в среду, 28 августа, в Киеве. На них обсудили предстоящую встречу между Зеленским и Дональдом Трампом.

Подымался вопрос об углублении сотрудничества с сферах безопасности и обороны. Об энергетической безопасности и реформировании Вооруженных сил и украинской оборонной промышленности.

Зеленский и Болтон говорили о Донбассе. Президент выразил надежду, что США и дальше будут привлекаться к переговорам относительно востока Украины.

Он отметил, на сколько важна консолидированная позиции США и других партнеров Украины. Это необходимо для обеспечения освобождения украинских моряков и других незаконно удерживаемых граждан.

Как сообщал NEWSONE ранее, в Киеве 28 и 29 августа возможны временные незначительные ограничения движения из-за приезда в Украину советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

До этого в Киев приехал советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джон Болтон.

Напомним, советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон на брифинге в Киеве 27 августа заявил, что президент США Дональд Трамп встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским 1 сентября в Варшаве. Зеленский 28 августа встретится с советником Трампа Джоном Болтоном. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк провел встречу с Болтоном в Киеве. По материалам NewsOne