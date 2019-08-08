Зеленский встретился с Вселенским патриархом
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем в Стамбуле.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.
Зеленский вручил Варфоломею букет цветов, также их сфотографировали для протокола. В настоящее время между сторонами продолжается закрытая встреча.
По информации ТСН, Вселенский патриархат готовил заявление, но неизвестно, будет ли оно зачитано.
Отметим, визит происходит на фоне объявления почетным патриархом ПЦУ Филаретом о возобновлении деятельности УПЦ Киевского патриархата.
Как сообщал УНИАН, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе из-за ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата.
По мнению почетного патриарха Филарета, прихожан УПЦ КП "фактически силой заставляют принадлежать к другой конфессии - Православной церкви Украины".