Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем в Стамбуле.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

Зеленский вручил Варфоломею букет цветов, также их сфотографировали для протокола. В настоящее время между сторонами продолжается закрытая встреча.

По информации ТСН, Вселенский патриархат готовил заявление, но неизвестно, будет ли оно зачитано.

Отметим, визит происходит на фоне объявления почетным патриархом ПЦУ Филаретом о возобновлении деятельности УПЦ Киевского патриархата.

Как сообщал УНИАН, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе из-за ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата.

По мнению почетного патриарха Филарета, прихожан УПЦ КП "фактически силой заставляют принадлежать к другой конфессии - Православной церкви Украины".