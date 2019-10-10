Зеленский заявил, что дата встречи в нормандском формате зависит от РФ

Встреча в нормандском формате должна была пройти 16 сентября, однако российская сторона ее не подтвердила. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве, пишет NEWSONЕ.

Глава украинского государства подчеркнул, что дату - 16 сентября - согласовали Германия, Украина и Франция. Однако в РФ заявили, что не смогут встретиться в этот день.

"По поводу даты, отсрочка и дата действительно зависела от российской стороны, потому что у Германии, и Франции и Украины - была одна дата. Если не ошибаюсь, 16 сентября. Россия не смогла подтвердить эту дату, и не объяснили почему. Они так и сказали, что у них эта дата занята", - отметил Зеленский.

Также президент заявил, что договоренность о возможности встречи уже является огромным успехом.

"Сложно было в целом договориться о нормандском формате, потому что с 2016 года ничего не происходило. И в целом было ощущение, что это никому не нужно из правительства", - заявил Зеленский.

Вместе с тем он отметил необходимость понять, какие реальные шаги необходимы для мира.

"Это возможно или в нормандском формате, или прямая встреча с Путиным. Но я не знаю, можем ли мы на самом деле встретиться. Я знаю точно, что эта встреча должна состояться, если мы хотим закончить войну", - резюмировал президент.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в нормандском формате вместе с лидерами Франции, Германии и России обсудят пути прекращения войны на Донбассе.