Зеленский заявил, что все члены его команды написали заявления на увольнение
Президент Владимир Зеленский подтвердил существование заявления на увольнение руководителя Офиса президента Андрея Богдана. Глава государства уточнил, что не подписывал заявление об увольнении Богдана.
Об этом он рассказал, общаясь с журналистами в Ивано-Франковске, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
"Мы не держимся за власть. Мы - все ключевые люди, которые со мной пришли, - договорились с самого начала, что напишем заявления на увольнение. Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку", - заявил Владимир Зеленский.
Глава государства уточнил, что не подписывал заявление об увольнении Богдана.
Также Зеленский отметил, что при необходимости может показать обществу заявления на увольнение других членов его команды.
Напомним, в СМИ появилась информация, что Богдан написал заявление об увольнении с должности. Позже заместитель председателя ОП Руслан Рябошапка опроверг эту информацию.