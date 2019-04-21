Володимир Зеленський заявив, що Юрій Луценко залишить посаду генерального прокурора України

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Відповідаючи на запитання про перші кадрові призначення та майбутнє на посаді генерального прокурора, заявив, що Юрій Луценко - це стара команда, а пости отримуватимуть нові люди.

"Про перші кадрові призначення буде окрема прес-конференція. Луценко - це стара команда. Ми будемо призначати нових людей. І це стосується не лише пана Луценка", - сказав Зеленський.

Володимир Зеленський заявив, що планує скоротити Адміністрацію президента і перенести її під Київ.