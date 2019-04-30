Зеленський зустрівся з Настоятелем ПЦУ Митрополитом Епіфанієм

Обраний Президент України Володимир Зеленський та Предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній зустрілися у Свято- Михайлівському Золотоверхому чоловічому монастирі, розповідає zrada.today.

Тим часом, на своїй сторінці в Twitter Єпіфаній опублікував іншу фотографію і зазначив, що буде молитися, щоб Бог дав новому президенту сил "витримати тягар відповідальності за єдність України"

Про що саме шла розмова під час зустрічі невідомо. Читайте також: ОТДАЙТЕ УЖЕ БУЛАВУ: У ЗЕЛЕНСКОГО ОТРЕАГИРОВАЛИ НА ОБЪЯВЛЕНИЕ ЦИК РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

Нагадаємо, центральна виборча комісія України оголосила офіційні результати другого туру виборів Президента України. Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів і обрано на пост президента України.

Зустрівся з обраним Президентом Володимиром Зеленським. Молитимуся, аби Бог дав новому Главі держави сил витримати тягар відповідальності за єдність України. Маємо разом берегти і примножувати те, що українці вже здобули. pic.twitter.com/FGGXubxsZK

- Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) 30 квітня 2019 р.