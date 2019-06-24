Зеленський звільнив із займаних посад голів Житомирської, Рівненської та Черкаської ОДА
Президент Володимир Зеленський звільнив із займаних посад голів Житомирської, Рівненської та Черкаської обласних державних адміністрацій.
Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.
Так, указом No425/2019 звільнено Ігоря Гундича з посади голови Житомирської обласної державної адміністрації.
Указом No426/2019 звільнено Олексія Муляренка з посади голови Рівненської ОДА, а указом No427/2019 Олександра Вельбівця - з посади голови Черкаської ОДА.
Усіх посадовців звільнено "у зв'язку із закінченням строку повноважень Президента України".
Водночас указом No430/2019 Президент тимчасово поклав виконання обов'язків голови Черкаської облдержадміністрації на Тараса Висоцького, указом No429/2019 - обов'язки голови Рівненської ОДА покладено на Ігоря Тимошенка, а указом No428/2019 обов'язки голови Житомирської ОДА на Ярослава Лагуту. Читайте також: Зеленський звільнив главу управління СБУ у Криму
Як повідомлялося, 19 червня Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що уряд укотре подає на звільнення ряд голів обласних державних адміністрацій.
11 червня Президент Володимир Зеленський звільнив голів 15 обласних державних адміністрацій.