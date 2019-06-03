Зеркаль рассказала, как РФ затягивает процесс в Гааге

За два года позиция российской стороны в Международном суде ООН по делу "Украина против России" не изменилась, поэтому ничего нового во время сегодняшних слушаний украинские представители не услышали.

Об этом заявила руководитель отечественной делегации заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль после трехчасового судебного заседания, посвященного предварительным возражениям Российской Федерации, сообщает корреспондент Укринформа в Гааге.

"Я не могу комментировать, почему россияне повторяют то же самое, что они уже говорили два года тому назад, на что получили четкую юридическую позицию. Я думаю, что суд должен определиться еще раз для того, чтобы они это услышали. Но это очень типичная их позиция. Они продолжают называть революцию мятежом, они продолжают рассказывать о гражданской войне", - сказала Зеркаль.

По её словам, таким образом РФ затягивает судебный процесс.

"Это, действительно, затягивание процесса, поскольку суду еще понадобится время на принятие решения - это до конца года, а после этого россиянам будет предоставлено еще 13 месяцев на подготовку меморандума. То есть, всё это делается для того, чтобы затянуть процесс", - заявила руководитель украинской делегации.

Как сообщал Укринформ, 3-7 июня проходят слушания относительно предварительных возражений Российской Федерации (юрисдикции) по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Согласно графику первый раунд устных аргументов был назначен на понедельник, 3 июня, будет выступать РФ. Во вторник свою позицию представит украинская сторона. Читайте также: РФ в Гааге обвинила Украину в "дискриминации русскоязычных"

16 января 2017 года Украина подала в Международный суд ООН иск против России. Международный суд ООН рассматривает иск о нарушении Конвенции о запрещении финансирования терроризма и Конвенции о запрещении расовой дискриминации.

Обвинения, выдвинутые к России, включают: предоставление оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям; уничтожение самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17; обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска; уничтожение гражданского пассажирского автобуса недалеко от Волновахи; смертоносный взрыв во время мирного собрания в Харькове; дискриминация в отношении украинской и крымскотатарских общин; запрещение деятельности Меджлиса крымскотатарского народа; волны исчезновений, убийства, самовольные обыски, задержания; ограничение на преподавание украинского и крымскотатарского языков.

6 марта 2017 года состоялись первые слушания в Гааге. 19 апреля 2017 года было объявлено решение о мерах пресечения. Международный суд ООН в Гааге определил, что Россия должна возобновить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, обеспечить доступность образования в Крыму на украинском языке. По материалам Укринформ.