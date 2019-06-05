Журналіст Гордон впевнений, що олігархи України перелякались і почали брудну інформкампанію проти Смешка (відео)

Дмитро Гордон: Олігархи перелякались, що Смешко візьме багато голосів у Раді, почалась брудна кампанія

Керівник передвиборчого штабу партії Ігоря Смешка "Сила і Честь" Дмитро Гордон про брехню з "купівлею місць у списку":

➡ чому українські олігархи почали брудну інформаційну кампанію проти Ігоря Смешка та партії "Сила і Честь";

➡ про наміри Смешка стати прем’єр-міністром України;

➡ про фейкову інформацію від журналістки "1+1" Ольги Василевської;

➡ про список партії "Сила і Честь", в якому відомі, авторитетні, професійні та порядні люди;

➡ заклик негайно звертатися у поліцію, як тільки хтось вимагатиме гроші за потрапляння у список партії Смешка "Сила і Честь";

➡ окреме уточнення спеціально для Соні Кошкіної;

➡ про те, як треба боротися з брехнею брудних політиків і політтехнологів #stopfake

Дивіться відео:

https://www.youtube.com/watch?v=fvZ-Df5hwRQ