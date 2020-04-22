24 квітня Рада проведе два позачергові засідання

У п'ятницю, 24 квітня, Верховна Рада проведе два позачергові засідання, а не одне, як планували раніше. Про це в коментарі "РБК-Україна" повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

За її інформацією, перше засідання ініціював президент України Володимир Зеленський, друге - народні депутати.

Порядку денного засідань на сайті парламенту поки не опублікували.

Кравчук розповіла, що на першому засіданні планують, зокрема, розглянути постанови про скасування закону про внесення змін до регламенту, який має зупинити "поправочний спам", законопроєкти, пов'язані із кредитами для аграріїв, а також законопроєкт No2769, який стосується зменшення виборчої застави в дев'ять разів.

Друге засідання буде стосуватися створення тимчасової слідчої комісії з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів імовірних корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини державного бюджету. Вона уточнила, що йдеться про факти, які озвучив колишній міністр фінансів Ігор Уманський.

"Ініціювали засідання у "Батьківщині", але низка депутатів із нашої фракції також підписала. У принципі, ми готові. Це буде одразу після засідання, яке буде за ініціативи президента. Так, ми підтримаємо постанову про створення ТСК. Ми вже визначили, кого делегуємо до ТСК. Це буде три народні депутати", - сказала Кравчук "РБК-Україна".

За інформацією народного депутата від "Слуги народу" Олександра Качури, перше засідання 24 квітня розпочнеться о 13.00.

Через коронавірус Рада змінила графік і до кінця карантину вирішила працювати у комітетах, але періодично народні депутати збираються на позачергові засідання.

За матеріалами "Гордон".