30 років тому прийняли Декларацію про державний суверенітет України

Україна відзначає 30-річчя прийняття Декларації про державний суверенітет. Документ ухвалили 16 липня 1990 року в залі Верховної Ради УРСР конституційною більшістю народних депутатів.

Прийняття не проходило без труднощів. З 28 червня до 11 липня 1990 року у Верховній Раді тривало представлення та палке обговорення 12 проєктів Декларації. Зрештою за основу взяли проєкти депутата-народорадівця Сергія Головатого і Президії Верховної Ради. За остаточну редакцію проголосувало 355 народних депутатів, проти - 4, один утримався.

Суверенітет України було визначено як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах. У Декларації вперше в новітній національній історії поруч із "Українською РСР" було вжито слово "Україна" як офіційна назва держави.

Оскільки абсолютну більшість депутатів складали комуністи - 239 осіб, Декларації не надали статус конституційного акта. Однак до Конституції УРСР були внесені статті, що проголошували верховенство українських законів над союзними. Це стало важливим кроком для наповнення Декларації реальним змістом.

Ухвалення документа стало ключовим для відновлення історичної справедливості, відродження української державності як втілення ідеї соборності українського народу та його земель, своєрідною точкою відліку відновлення державної незалежності України загалом. Підтвердило воно й неминучість розпаду комуністичної тоталітарної імперії - Радянського Союзу. Під тиском суспільства навіть КПУ на ХХVІІІ з'їзді прийняла резолюцію про державний суверенітет.

День проголошення Декларації був оголошений в Україні святковим і вихідним. Перша річниця її прийняття супроводжувалася урочистими мітингами і великими демонстраціями в багатьох регіонах.

"Важко переоцінити Декларацію про державний суверенітет та її значення для України. Проте проголосити - це одне, а виконувати інше. Необхідно постійно наповнювати змістом саме поняття "Декларація про незалежність", "державний суверенітет". Це значить - демонструвати здатність жити своїм життям, своїм розумом, своїми силами і задіяти весь арсенал та всі можливості, які є у держави", - зазначав правник Віктор Мусіяка.

15 травня 2020-го своє 30-річчя відзначила Верховна Рада України. Уже тоді у ній було закладено принципи політичного плюралізму: сформувалися два блоки депутатів - парламентська більшість та опозиція.