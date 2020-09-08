60% опитаних киян задоволені діяльністю Кличка - опитування

Дві третини киян на "відмінно" або "добре" оцінили роботу мера Києва Віталія Кличка у сфері боротьби з пандемією коронавірусу, повідомили в Соціологічній групі "Рейтинг".

60% опитаних киян задоволені діяльністю міського голови Віталія Кличка. Про це свідчать опубліковані сьогодні результати опитування, яке Соціологічна група "Рейтинг" провела в Києві з 31 серпня до 1 вересня.

Показники задоволеності роботою мера столиці мають позитивну динаміку, зауважують соціологи.

59% вважають, що ситуація в Києві за час перебування Кличка на посаді мера радше покращилася. 26% стверджують, що вона не змінилася, 13% побачили погіршення.

Дві третини киян на "відмінно" або "добре" оцінили роботу Кличка у сфері боротьби з пандемією коронавірусу.

"69% опитаних висловили однозначну готовність узяти участь у виборах мера та міської ради в жовтні 2020 року. Найвищий рівень мобілізації - серед найстарших опитаних", - робить висновок "Рейтинг".

Дослідження проведено методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Аудиторія: жителі міста Києва віком від 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше ніж 2,8%. За матеріалами Гордон.