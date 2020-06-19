Абрамовського призначили міністром захисту довкілля

Верховна Рада ухвалила постанову "Про призначення Абрамовського Р. Р. міністром захисту довкілля та природних ресурсів України".

Рішення підтримали 264 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Роман Абрамовський народився у 1973 році. Закінчив Київський національний університет внутрішніх справ. З жовтня 2019 року - заступник міністра енергетики та захисту довкілля України. До цього був заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, ще раніше - помічником-консультанта народного депутата.