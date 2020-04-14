Адвокаты Черновол заявили отвод судье Вовку, который должен избирать ей меру пресечения

Адвокаты народного депутата VIII созыва Татьяны Черновол заявили отвод судье Печерского районного суда Киева Сергею Вовку, который должен избирать ей меру пресечения. Заседание перенесли на неопределенный строе, сообщает Радио Свобода.

Защитники экс-депутата подали соответсвующее ходатайство в начале заседания суда. Адвокаты отметили, что подозревают, что дело не прошло процедуру автоматического распределения между судьями.

Сама Татьяна Черновол заявила о конфликте интересов с судьей и поддержала ходатайство защиты. Судья Вовк объявил перерыв в заседании. Он заявил, что вопрос его отвода будет решаться другим составом суда. Заседание перенесено на неопределенный срок.

Утром 10 апреля Татьяна Черновол сообщила, что к ней пришли с обыском по "делу Майдана". Следователи Госбюро сообщили Черновол о подозрении в умышленном причинении смерти, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Сама Черновол заявила о невиновности. Она говорит, что ей вручили подозрение по восьми уголовным статьям. В ГБР заявили, что Черновол не могла никого отвлекать поджогом офиса Партии регионов, потому что именно в то время убийств на Майдане не зафиксировали.