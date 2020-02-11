Андрей Ермак назначен главой Офиса президента вместо Богдана

Советник президента Украины Владимира Зеленского - Андрей Ермак - назначен руководителем Офиса президента.

Об этом говорится в соответствующем Указе No48/2020 от 11 февраля, опубликованном на сайте главы государства: "Назначить Ермака Андрея Борисовича руководителем Офиса президента Украины".

Президент Владимир Зеленский во вторник, 11 февраля, уволил главу своего Офиса Андрея Богдана.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.