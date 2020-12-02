Анкара вітає ініціативу "Кримська платформа", - МЗС Туреччини
2020-12-02 22:49
За словами глави міністерства закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу, Анкара вітає ініціативу "Кримська платформа".
Про це він повідомив у Twitter після зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою, передає УНН.
"Відбулася відверта зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Будемо і далі зміцнювати наші відносини, особливо у сфері військового співробітництва та оборонної промисловості. Ми вітаємо ініціативу "Кримська платформа", - написав Чавушоглу.
Сьогодні глава української дипломатії перебуває з візитом у Туреччині.