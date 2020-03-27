Антикризисный штаб возглавил премьер-министр Шмыгаль, - Разумков

В Украине создали Антикризисный штаб. Его возглавил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

В штабе будут разрабатывать законопроекты, которые будут направлены на выход Украины из кризиса из-за коронавируса.

"Здесь ВР максимально готова помогать и правительству, и другим учреждениям, чтобы максимально уменьшить тот удар, который, к сожалению, коронавирус наносит всему миру, Украине. Это тяжелый процесс, второй день идут заседания депутатов ВР, представителей Кабмина. Прорабатывают те инициативы, которые были предоставлены Министерством финансов. Окончательного варианта пока нет, но все работают достаточно конструктивно", - сказал Дмитрий Разумков.

Ранее сообщалось, Украина договорилась с МВФ об увеличении программ до 8 млрд долларов. За матеріалами 112.ua