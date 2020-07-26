Антитерористичний центр під час війни повинен працювати 24 години на добу,- Ігор Смешко

Екс-голова СБУ Ігор Смешко в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, чи мав президент Володимир Зеленський вести прямі переговори та виконувати умови терориста Максима Кривоша, який 21 липня захопив автобус із людьми у Луцьку.

"Втручання президента було вимушеним, це виняток з правил. І вимушений чому? Тому що вся правоохоронна система в тих обставинах зробила свою роботу, але вся система... боротьба з тероризмом, вибачте, це стаття СБУ - профільна її стаття. При чому тут були елементи політичного тероризму", - зазначив екс-силовик.

За його словами, повинна бути система: це і поліція, і СБУ, і розвідувальні органи, радіорозвідка, радіоконтррозвідка - все зав'язане в один кулак.

"І антитерористичний центр під час війни повинен працювати 24 години на добу. А далі протокол. Тому президент спрацював в умовах непрацюючої системи. І те, що він зробив - хвала йому, що він зробив. Він рятував життя людей, але після цього президенту треба замислитися. У нього є апарат РНБО, який відповідає за координацію і контроль роботи всіх органів. Він повинен розібратися, а де ж у нас працююча система, яка повинна без президента автоматично реагувати в таких ситуаціях. Виявилось, що тільки поліція працює на цьому напрямку", - заявив Смешко.