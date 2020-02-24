Апелляционный суд опроверг восстановление Насирова на посту главы ГФС

В Шестом апелляционном суде Киева опровергли информацию о восстановлении Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы. Одновременно с этим там признали, что постановление Кабмина о его увольнении является незаконным.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Шестого апелляционного суда.

Сообщается, что 17 февраля суд принял отказ Романа Насирова от исковых требований по восстановлению в должности главы ГФС. Таким образом, соответствующее решение Окружного административного суда от 11 декабря 2018 года было признано недействительным.

Впрочем, при этом суд подтвердил незаконность решения Кабмина по отстранению Насирова от должности. То есть - незаконность отстранения подтвердил, но не восстановил, так как сам Насиров отказался восстанавливаться, сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Насирова подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) УК Украины. По материалам Страна.ua