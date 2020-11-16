Апеляційний суд скасував заочний арешт Януковича

Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського районного суду Києва, який заочно заарештував колишнього Президента Віктора Януковича, після того, як 2 жовтня Київський апеляційний суд залишив в силі вирок.

Про це Українським Новинам повідомив адвокат Януковича Олександр Горошинський.

"Так, суд скасував (арешт) ", - сказав він.

Рішення було прийнято в понеділок. Других подробиць він не повідомив.

Як повідомляли Українські Новини, в травні суд заочно заарештував Януковича, це дозволить почати екстрадицію.

Оболонський районний суд Києва заочно засудив колишнього Президента Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі.

Янукович був визнаний винним за ч. 1 ст. 111 (держзрада), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу.

При цьому він був виправданий за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.

Також захист Януковича оскаржить у Верховному суді заочний вирок до 13 років в'язниці. За матеріалами Українські Новини.