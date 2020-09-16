Арахамія не виключив розкол монобільшості

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключив можливість розколу монобільшості. При цьому він не вважає за потрібне при першому ж мікроскандалі виганяти депутатів з фракції.

Про це Арахамія заявив в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна-24".

Відповідаючи на питання про те, чи може монобільшість розвалитися Арахамія відповів, що "такі сценарії є і вони опрацьовуються".

"Не можна ігнорувати цей факт з одного боку. З іншого боку ми ж, певною мірою, на політичній розтяжці", - сказав Арахамія.

Він вважає за необхідне тримати баланс щодо реакції на "витівки" народних депутатів.

"Кожен раз, коли хтось щось робить... журналісти, і громадськість кажуть: "Нумо виженім його з фракції". Для мене ж народний депутат - це на довгій дистанції якась кількість голосувань. Це можуть бути дуже важливі й системні для країни закони. Якщо ми будемо ось так розлучатися з цими людьми, то наприкінці ми не зможемо нічого приймати, у нас не буде для цього достатньої політичної волі", - сказав Арахамія.

Нагадаємо, наприкінці минулого року з фракції виключили Ганну Скороход та Антона Полякова. З боку Полякова причиною виключення стали прогули, з боку Скороход - пропозиція хабарів нардепам.

На початку вересня з фракції також був виключений Гео Лерос, у якого раніше був публічний конфлікт з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Учора заяву про вихід із фракції написав Олександр Юрченко після того, як НАБУ заявило про отримання хабарів з його боку за голосування певних законопроєктів.

За матеріалами РБК-Україна.