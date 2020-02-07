Арахамия ожидает принятия закона о рынке земли в апреле

В Слуге народа прогнозируют, что на рассмотрение всех правок к законопроекту о рынке земли уйдет около трех месяцев

Верховная Рада будет голосовать за принятие во втором чтении и в целом законопроекта о рынке земли в середине апреля, заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, передает Интерфакс-Украина.

"Если с такой скоростью будем двигаться, то где-то 16-17 апреля", - сказал Арахамия в кулуарах Рады 7 февраля.

Он предложил журналистам идти в отпуск, поскольку в Раде "будет скучно и не будет никаких новостей".

Замглавы фракции Александр Корниенко ранее сегодня прогнозировал, что рассмотрение законопроекта и поправок к нему продлится от трех до пяти недель. Он отметил, что в тех условиях, в которых сейчас находится страна, парламент не может себе позволить рассматривать один законопроект два-три месяца.

28 декабря 2019-го профильный комитет Рады утвердил текст законопроекта об обороте сельхозземель ко второму чтению.

6 февраля Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта о земле во втором чтении. К нему подано свыше 4000 правок. До вечера депутаты успели рассмотреть 184 из них и одну принять. Затем заседание перенесли на 7 февраля.

7 февраля парламент рассмотрел 32 поправки к законопроекту и перенес дальнейшее обсуждение на 18 февраля. По материалам ЛІГАБізнесІнформ.