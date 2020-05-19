Арахамія пообіцяв, що вакантні місця в уряді заповнять протягом двох тижнів

Протягом двох тижнів вакантні місця в уряді можуть заповнити. Про це заявив журналістам у вівторок голова парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.

"Наскільки мені відомо, протягом десь двох тижнів будуть заповнені вакантні місця... Кандидатури - я не знаю чесно кажучи. Я буду знати скоро", - сказав Арахамія.

На питання про те, чи можливе перезавантаження всього уряду, він заявив що "на сьогодні я думаю що ні".

Нагадаємо, раніше голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, коментуючи те, що в уряді досі не призначені три міністри, пояснив що "підбираються найбільш ефективні кандидатури".

Зазначимо, у нинішньому складі Кабінету міністрів України три міністерства очолюють посадовці в статусі не міністрів, а лише виконувачів обов'язків. Це Міністерство енергетики та захисту довкілля (в. о. міністра Ольга Буславець), Міністерство культури та інформаційної політики (в. о. міністра Світлана Фоменко) і Міністерство освіти і науки (в. о. міністра Любомира Мандзій).