Арахамия предложил компромисс: вернуть воду в Крым в обмен на вывод войск РФ из Донбасса

Подача воды в аннексированный Крым в обмен на вывод российских войск из Донбасса может стать "допустимым компромиссом". Об этом заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, подчеркнув, что это его личное мнение.

"Если дать воду в Крым, то будем иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу - моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, я бы на такое пошел", - сказал политик в эфире телеканала "Прямой".

Ранее стало известно, что в аннексированном Симферополе не хватает воды. По оценке Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма, запасов, которые есть, хватит на 90-100 дней. Оккупанты надеются на дождь, снег и "божью помощь".

Напомним, в декабре 2019 года в аннексированном Крыму выступили за диалог с Украиной о возобновлении авиасообщения между Киевом и Симферополем.

Также в декабре 2019 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Российскую Федерацию прекратить нарушения прав человека в АР Крым и г. Севастополь. По материалам Дело.ua